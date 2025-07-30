Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Там рассказали последствия, и рассказали об особенностях ночной атаки.

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Для атаки россияне использовали 78 дронов-камикадзе типа "Шахед" и дронов-имитаторов различных типов с нескольких направлений – Орел, Курск, а также из поселка Гвардейское временно оккупированного Крыма.

По данным Воздушных сил, особенностью этой атаки стало применение врагом до 8-ми реактивных БпЛА на северном направлении. Есть попадание 27 БпЛА в 7 локациях, и падение обломков на 2 локациях.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбит/подавлен 51 вражеский БпЛА на севере и востоке страны,

– говорится в сообщении.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.



Сбитые цели / Инфографика Воздушных сил

В частности, Россия атаковала Днепропетровскую область, пострадали Павлоград, Синельковщина, и Никопольщина; уничтожено транспортное предприятие, железнодорожный вокзал и погибли около 20 голов скота.