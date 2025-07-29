Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

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Что известно о воздушной тревоге?

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Где сейчас объявлена тревога в Украине: смотрите на карте

00:05, 30 июля

Киевская область (Вышгородский р-н) – угроза применения ударных вражеских БПЛА!

23:49, 29 июля

Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА:

  • БПЛА на границе Днепропетровской и Полтавской областей, курс – северный;

  • БПЛА на востоке Черниговщины, курс – юго-западный;

  • БПЛА на Сумщине севернее н.п. Терны, курс – южный.

  • БПЛА на северо-западе Харьковщины, курс – юго-западный.

23:30, 29 июля

Полтавская, Кировоградская области – угроза применения врагом ударных БПЛА!

22:56, 29 июля

Несколько групп вражеских БПЛА на севере Черниговской и Сумской областей. Курс – южный.

22:53, 29 июля

БПЛА приближаются к Никополю с юга.

22:50, 29 июля

Днепропетровская область (Криворожский, Никопольский р-н) – угроза применения ударных вражеских БПЛА!

22:41, 29 июля

Черниговская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.