Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
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Что известно о воздушной тревоге?
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Где сейчас объявлена тревога в Украине: смотрите на карте
Киевская область (Вышгородский р-н) – угроза применения ударных вражеских БПЛА! Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА: БПЛА на границе Днепропетровской и Полтавской областей, курс – северный; БПЛА на востоке Черниговщины, курс – юго-западный; БПЛА на Сумщине севернее н.п. Терны, курс – южный. БПЛА на северо-западе Харьковщины, курс – юго-западный. Полтавская, Кировоградская области – угроза применения врагом ударных БПЛА! Несколько групп вражеских БПЛА на севере Черниговской и Сумской областей. Курс – южный. БПЛА приближаются к Никополю с юга. Днепропетровская область (Криворожский, Никопольский р-н) – угроза применения ударных вражеских БПЛА! Черниговская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.
Киевская область (Вышгородский р-н) – угроза применения ударных вражеских БПЛА!
Обновление информации о движении вражеских ударных БПЛА:
БПЛА на границе Днепропетровской и Полтавской областей, курс – северный;
БПЛА на востоке Черниговщины, курс – юго-западный;
БПЛА на Сумщине севернее н.п. Терны, курс – южный.
БПЛА на северо-западе Харьковщины, курс – юго-западный.
Полтавская, Кировоградская области – угроза применения врагом ударных БПЛА!
Несколько групп вражеских БПЛА на севере Черниговской и Сумской областей. Курс – южный.
БПЛА приближаются к Никополю с юга.
Днепропетровская область (Криворожский, Никопольский р-н) – угроза применения ударных вражеских БПЛА!
Черниговская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.