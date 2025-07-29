Очевидцы зафиксировали это на видео. Соответствующие кадры распространяют в соцсетях, передает 24 Канал.
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"Шахед" пролетел над молодоженами в Сумах
Во вторник, 29 июля, соцсети всколыхнул видеоролик со свадьбы в Сумах. На нем российский ударный беспилотник пролетает прямо над головами молодоженов и гостей праздника.
Стрессоустойчивость на церемонии – штука важная,
– шутят в сети.
Российский дрон заметили на свадьбе: смотрите видео
"Шахед" пролетел над молодоженами: смотрите видео
Напомним, 27 июля в Одессе во время воздушной тревоги и работы ПВО сотни людей продолжали купаться в море. Отдыхающие с детьми прямо на пляжах наблюдали за ликвидацией "Шахедов".
Позже на это отреагировал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Он отметил, что сейчас для украинцев Одесская область фактически остается единственным морским курортом. Однако пренебрегать правилами безопасности не стоит – граждан призвали проходить в укрытие в случае объявления тревоги.