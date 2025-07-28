Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова спикера Военно-Морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире национального марафона.

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Что сказал Плетенчук о пренебрежении гражданами тревоги в Одессе?

Дмитрий Плетенчук отметил, что сейчас для украинцев Одесская область фактически остается единственным морским курортом. И учитывая, что внутренний туризм значительно вырос, а многие люди не могут выехать на другие курорты, на побережье Одессы довольно много людей.

Несмотря на опасность, наши граждане часто пренебрегают воздушной тревогой, и это – не очень хорошая тенденция,

– подчеркнул капитан.

Спикер отметил, что 27 июля гражданам повезло, ведь люди, которые отдыхали на побережье, не пострадали. Однако это не означает, что в следующий раз оккупанты во время воздушной тревоги запустят именно "Шахеды". Существует также и угроза применения баллистического вооружения или же крылатых ракет.

"Мы уже имели такие прецеденты с погибшими в 2023 году, когда кассетный боеприпас сработал фактически на побережье так же в летнее время... Эта картина точно не является смешной", – отметил спикер.

Поэтому Дмитрий Плетенчук призвал украинцев соблюдать правила безопасности и посещать именно те локации, которые официально открыты для отдыха, где по меньшей мере есть укрытие.

К слову, ранее в сети появилось видео, как Одессу 27 июля атаковали российские беспилотники, по вражеским целям работали наши защитники, а в то же время на побережье, несмотря на опасность, осталось очень много людей, которые купались в море, загорали на пляже и снимали все это на видео.