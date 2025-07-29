Очевидці зафіксували це на відео. Відповідні кадри поширюють у соцмережах, передає 24 Канал.

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"Шахед" пролетів над молодятами в Сумах

У вівторок, 29 липня, соцмережі сколихнув відеоролик із весілля в Сумах. На ньому російський ударний безпілотник пролітає просто над головами молодят і гостей свята.

Стресостійкість на церемонії – штука важлива,

– жартують у мережі.

Російський дрон помітили на весіллі: дивіться відео

"Шахед" пролетів над молодятами: дивіться відео

Нагадаємо, 27 липня в Одесі під час повітряної тривоги та роботи ППО сотні людей продовжували купатися в морі. Відпочивальники з дітьми просто на пляжах спостерігали за ліквідацією "Шахедів".

Згодом на це відреагував речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Він зазначив, що наразі для українців Одеська область фактично залишається єдиним морським курортом. Однак нехтувати правилами безпеки не варто – громадян закликали проходити в укриття в разі оголошення тривоги.