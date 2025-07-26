Ворог поцілив у енергетичну інфраструктуру регіону. Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

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Чому немає світла на Сумщині?

Вночі 26 липня Сумщину атакували ворожі ударні дрони та керовані авіабомби. Через обстріл частину міста та області знеструмлено.

Унаслідок чергового удару частина мешканців Сум і Сумського району тимчасово залишилася без електропостачання,

– заявив Олег Григоров.

Очільник Сумської ОВА додав, що відповідні служби вже працюють над відновленням подачі світла та ліквідацією обстрілів.

Згодом Сумський міський голова Олександр Лисенко додав, що по місту були прильоти трьох ворожих дронів. Вони вдарили по цивільній інфраструктурі. За попередніми даними, обійшлось без поранених.

Пізніше у міськраді повідомили про ще один прильот ударного дрона по нежитловому приміщенню. Деталі влучання уточнюються.

Внаслідок нічної ворожої атаки особливо постраждала Шосткинська громада. По ній окупанти вдарили ударними дронами, КАБами та ракетами. У результаті атаки понад 5 людей отримали поранення. Дві жінки та чоловік зазнали опіків і осколкових травм.

Крім того, під час масованої атаки, росіяни поцілили по Дніпру та області. На жаль, у місті відомо про загиблих і постраждалих.