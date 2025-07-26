Внаслідок ворожих дій є постраждалі. Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника Сумської ОВА, Олега Григорова.

Дивіться також Масована атака на Харків: палали пожежі, постраждали 5 людей, серед них – троє рятувальників

Які наслідки атаки на Сумщину?

Внаслідок атаки на Шосткинську громаду 3 людей зазнали поранення. Зокрема, за даними Григорова, 2 жінки та чоловік із опіками й осколковими пораненнями госпіталізовані.

З опівночі і до раннього ранку росіяни били по Шосткинській громаді безпілотниками, керованими авіабомбами і завдали ракетного удару,

– повідомив він.

За його словами, внаслідок комбінованого удару відомо про займання 4 приватних будинків. Також пошкоджено кілька багатоповерхівок та об'єкти інфраструктури.

Григоров повідомив, що розгорнуто штаб із ліквідації наслідків атаки – постраждалим надають необхідну допомогу.

Дивіться також Харків цілу ніч атакували КАБи, ракети та БпЛА: що відомо про наслідки

До слова, під час нічної атаки 26 липня росіяни також скерували на Запорізьку область 9 "Шахедів". У Запорізькому районі спалахнуло кілька пожеж. Понівечена нежитлова споруда.