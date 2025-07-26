Внаслідок ворожих дій є постраждалі. Про це пише 24 Канал з посиланням на Ігоря Терехова.

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Що відомо про атаку на Харків?

Терехов розповів, що зафіксовано понад 20 ворожих ударів за майже 3 нічних години. Зокрема, ворог запустив 4 керовані авіабомби, 2 балістичні ракети і потім вже 15 "Шахедів".

Пошкоджено житлові багатоповерхівки, цивільне підприємство, дороги, контактну мережу,

– повідомив він.

Станом на ранок 26 липня триває ліквідація 7 пожеж у Київському районі.

На жаль, внаслідок російської атаки постраждало 5 людей, серед яких – 3 рятувальників.

"Вони зазнали поранення вже після першого прильоту – під час повторного удару. Ворог цілить по тих, хто рятує та ліквідовує наслідки бомбардувань. Це в чистому вигляді тероризм", – зазначив мер міста.

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До слова, під час нічної атаки росіяни скерували на Запорізьку область 9 "Шахедів". У Запорізькому районі сталося кілька пожеж. Понівечена нежитлова споруда.

