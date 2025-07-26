Після 00:00 у Шостці пролунали вибухи. Місто перебувало під атакою КАБів, передає 24 Канал.

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Які наслідки атаки на Шостку 26 липня?

О 02:00 очільник ОВА Олег Григоров розповів, що цієї ночі Шосткинщина перебувала під масованою атакою ворога.

Він уточнив, що росіяни застосували ударні дрони та керовані авіабомби по території Шосткинської громади.

Є пошкодження у житловому секторі. На місці працюють аварійно-рятувальні служби, триває обстеження. Наслідки атаки Росії уточнюються,

– повідомив чиновник.

Після першої години ночі окупанти вдарили балістичними ракетами по Харкову, Дніпру та його передмістю. У мережі пишуть про влучання в "Епіцентр" у Кам'янському. На місці виникла сильна пожежа.

Харків також перебував під ударами авіабомбами. Ворог застосував 4 снаряди для атаки на Київський район міста.