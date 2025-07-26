В результате вражеских действий есть пострадавшие. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Сумской ОВА, Олега Григорова.

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Какие последствия атаки на Сумскую область?

В результате атаки на Шосткинскую общину 3 человека получили ранения. В частности, по данным Григорова, 2 женщины и мужчина с ожогами и осколочными ранениями госпитализированы.

С полуночи и до раннего утра россияне били по Шосткинской общине беспилотниками, управляемыми авиабомбами и нанесли ракетный удар,

– сообщил он.

По его словам, в результате комбинированного удара известно о возгорании 4 частных домов. Также повреждены несколько многоэтажек и объекты инфраструктуры.

Григоров сообщил, что развернут штаб по ликвидации последствий атаки – пострадавшим оказывают необходимую помощь.

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К слову, во время ночной атаки 26 июля россияне также направили на Запорожскую область 9 "Шахедов". В Запорожском районе вспыхнуло несколько пожаров. Изуродовано нежилое сооружение.