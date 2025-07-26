Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Ивана Федорова, главу ОВА.

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Какие последствия атаки дронами по Запорожью?

Во время ночной атаки вражеские силы страны-агрессора направили на Запорожскую область 9 "Шахедов".

В Запорожском районе произошло несколько пожаров. Спасатели огонь уже укротили. Изуродованное нежилое сооружение,

– информировал Федоров в 6:22.

По его словам, в Пологовском районе поврежден склад фермерского хозяйства, разрушен частный дом.

Глава ОГА отметил, что обошлось без пострадавших.

Последствия вражеской атаки на Запорожье / Фото ОВА

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К слову, этой ночью Шосткинщина была под массированной атакой врага, о чем сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров. Оккупанты применили ударные дроны и управляемые авиабомбы по территории Шосткинской общины.

Он сообщил, что зафиксированы повреждения в жилом секторе. На месте работают аварийно-спасательные службы, продолжается обследование.