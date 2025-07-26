Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

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Що відомо про постраждалих та загиблих у Дніпрі?

Сергій Лисак повідомив, що в одній з лікарень Дніпра померла 21-річна дівчина, яка постраждала через нічну масовану атаку.

За уточненими даними, у Дніпрі поранення отримали двоє чоловіків віком 46 та 33 роки. Наразі вони перебувають у лікарні, їхній стан лікарі оцінюють як середній.

Загалом у Дніпрі та районі внаслідок російського обстрілу загинули три людини, ще шестеро постраждали.

Суттєві руйнування зафіксували також у Кам'янському: там пошкоджено багатоповерхівки та навчальний заклад, вибито щонайменше 200 вікон.

Вночі російські війська атакували Дніпро та район / Фото: Дніпропетровська ОВА

За словами ОВА, на місці удару вже працюють комунальні служби та гуманітарні організації.

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Нагадаємо, з вечора 25 липня та протягом ночі Росія атакувала Україну 235 засобами повітряного нападу, зокрема, 208 ударними БпЛА та 27 ракетами різних типів.