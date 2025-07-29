Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми У Сумах під час церемонії над молодятами пролетів "Шахед": відео із соцмереж

Що відомо про повітряну тривогу?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Де зараз оголошено тривогу в Україні: дивіться на карті