Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на и.о. Сумского городского главы Артема Кобзаря.

Смотрите также ВСУ отбили Кондратовку, российская ДРГ зашла в Покровск: как изменилась линия фронта за неделю

Что известно о последствиях атаки на Сумы?

Кобзарь подтвердил, что сейчас в Сумах прозвучало два взрыва. Он отметил, что первый взрыв – прилет беспилотника по критической инфраструктуре города.

По предварительной информации, раненых или погибших нет,

– сообщил чиновник.

Второй взрыв также стал следствием удара беспилотника – на этот раз по центральной части Сум. Дрон попал в нежилое помещение.

Позже в ОВА сообщили, что россияне снова попали по зданию Сумской ОГА. В результате атаки ранены два человека. 75-летнюю пострадавшую с осколочным ранением госпитализировали. Задействованы все экстренные службы.

За последнюю неделю это уже третья атака на здание Сумской облгосадминистрации – предыдущие произошли в пятницу и субботу. Сегодня – новая попытка уничтожить.

Отметим, местные паблики писали, что центральную часть Сум атаковали беспилотником типа "Италмас". Этот дрон способен преодолевать расстояние 200 километров и является симбиозом "Ланцета" и "Шахеда".