Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря.

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Що відомо про наслідки атаки на Суми?

Кобзар підтвердив, що нині у Сумах пролунало два вибухи. Він зазначив, що перший вибух – приліт безпілотника по критичній інфраструктурі міста.

За попередньою інформацією, поранених або загиблих немає,

– повідомив посадовець.

Другий вибух теж став наслідком удару безпілотника – проте по центральній частині Сум. Дрон влучив у нежитлове приміщення.

Пізніше в ОВА повідомили, що росіяни знову поцілили по будівлі Сумської ОДА. Внаслідок атаки поранено дві людини. 75-річну постраждалу з уламковим пораненням госпіталізували. Задіяні всі екстрені служби.

За останній тиждень це вже третя атака на будівлю Сумської облдержадміністрації – попередні сталися у п'ятницю та суботу. Сьогодні – нова спроба знищити.

Зазначимо, місцеві пабліки писали, що центральну частину Сум атакували безпілотником типу "Італмас". Цей дрон здатний долати відстань 200 кілометрів і є симбіозом "Ланцета" і "Шахеда".