У Сумах пролунав вибух: над містом літав російський БпЛА

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про атаку на Суми сьогодні?

За данними журналістів, вибух у місті чули близько 13:28.

Тривогу у Сумській області оголосили о 13:03. О 13:21 Повітряні сили попередили про ворожий БпЛА над містом.

Місцеві пабліки пишуть, що росіяни атакували місто безпілотником типу "Італмас". Ймовірно, удар припав на центр міста. Офіційної інформації від влади наразі не надходило.

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Раніше військові попереджали випробування "Італмас". За їх словами, фактично ворог перетворив Суми на тестовий полігон. Відомо, цей безпілотник здатний долати відстань 200 кілометрів і є симбіозом "Ланцета" і "Шахеда".