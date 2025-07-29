Справжньою бідою "Італмас" став для Сум. Українське місто ворог фактично перетворив на тестовий полігон для випробувань свого БпЛА. На цьому наголошує фахівець з радіозв'язку "Флеш", передає 24 Канал.

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Як боротися з російським дроном "Італмас"?

Експерт попереджає, що цей досвід, безсумнівно, окупанти перенесуть на інші фронти.

"Флєш" пояснює, що "Італмас" передає аналогову картинку пілоту, який ним керує. Завадити йому це робити може комплекс РЕБ. Втім, українські сили це чомусь не роблять.

Можливо вже треба думати глобально про створення рішення (плану) для прикриття прифронтових міст?,

– написав аналітик.

Російський "Італмас" тероризує Суми: дивіться відео

Зауважимо, що для роботи безпосередньо на полі бою або у прифронтовій лінії дальність пуску 200 кілометрів є значною перевагою, адже дозволяє залишатися операторам у безпеці і не зважати на загрозу, наприклад, від HIMARS.

До слова, Росія використала експериментальний дрон проти Одещини. Він може становити загрозу для південних регіонів.