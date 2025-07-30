Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.
Зверніть увагу Україна знову під атакою "Шахедів": для яких областей є небезпека
Які наслідки атаки на Харків 30 липня?
Внаслідок ворожої атаки безпілотниками у Шевченківському районі Харкова загорілися 3 авто, автомийка та прибудова до будівлі. Загальна площа пожежі сягнула 210 метрів квадратних.
Наслідки російської атаки на Харків 30 липня: дивіться відео
Пошкоджені житлові будинки, транспорт, а також об'єкти торгівлі.
Постраждали 3 людей, 2 із них врятували рятувальники,
– повідомили в ДСНС.
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
У Слобідському районі горіла суха трава. Там площа пожежі сягнула 500 метрів квадратних.
На місцях російської атаки працювали 37 рятувальників і 7 одиниць техніки.
Ліквідація наслідків атаки Росії / Фото ДСНС