Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Radio Romania Actualitati.

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Что известно о пожаре на оружейном заводе в Румынии?

Указывается, что на заводе, где 2 ночи назад в результате сильного пожара одна за другой взорвались коробки с патронами, нанесен ущерб на сумму более 400 тысяч евро.

Причина пожара пока неизвестна. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование. К счастью, жертв нет, ведь в момент возгорания на заводе никого не было.

В издании пишут, что из-за пожара было уничтожено примерно 150 тысяч снарядов для пулеметов, а еще 250 тысяч могут быть уже непригодными.

Возгорание удалось потушить через 6 часов, в течение которых было слышно несколько взрывов, о чем рассказал министр экономики Румынии Раду Мируца.

Чиновник также не исключает возможность диверсии.

"Мне интересно узнать конкретно: что там произошло, или это было вызвано внешними факторами, или это самовозгорание? Я понимаю, что рассматриваются все варианты, с большей или меньшей вероятностью подтверждения. Жду результатов специалистов", – сказал он.

Согласно словам министра экономики, пожар не повлияет на поставки, которые завод должен осуществить в соответствии с уже заключенными контрактами.