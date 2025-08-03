Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Балаклійської міської військової адміністрації Віталія Карабанова.

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Що відомо про атаку на Балаклію?

Віталій Карабанов розповів, що станом на 03:09 було зафіксовано щонайменше 10 ворожих ударів по Балаклії.

Унаслідок атаки охоплено вогнем понад 10 житлових будинків – практично вся вулиця,

– зазначив він.

На жаль, унаслідок російського терору є постраждалі. На місцях події працюють відповідні служби, людям надається необхідна допомога.

Нагадаємо, що в ніч проти 3 серпня окупанти атакували Харківщину ударними дронами. Місцеві жителі повідомляли про вибухи, зокрема, в Харкові та Чугуєві.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожих ударів спалахнули приватні будинки. Своєю чергою, міський голова зауважив, що ціллю обстрілу стала складська будівля біля житлової забудови.