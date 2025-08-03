Пізніше вибух чули і в Чугуєві. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ігоря Терехова.

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Що відомо про вибухи у Харкові та Чугуєві?

О 00:16 у Харкові пролунав вибух. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що попередньо це була атака дрона "Шахед".

Вибух також чули у Чугуєві. Про це кореспонденти Суспільного повідомили о 00:26.

Повітряні сили ЗСУ ще о 23:29 повідомили, що на Харківщині фіксують декілька груп БпЛА. Вони тримали курс на Коломак та Слобожанське.

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Нагадаємо, російські атаки на Миколаїв та Херсон призвели до перебоїв з електроенергією, а також викликали пожежу в Миколаєві. Жителів мікрорайону Корабел у Херсоні закликають евакуюватися через пошкодження мосту, що ускладнює логістику. Також там нема газу.