Их состояние стабильное. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

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Что известно о пострадавших в результате пожара в гостинице "Власта"?

На момент пожара в здании находились люди. Всех жителей и работников эвакуировали. Известно о 6 пострадавших, в том числе 2 детей. Один человек получил сильные ожоги.

Пострадавших госпитализировали в Первом медицинском объединении. Угрозы их жизни нет.

В полиции уточнили, что пострадавшие – это взрослые в возрасте от 25 до 62 лет, а несовершеннолетние – 14-летние братья.

Площадь пожара составляла около 300 квадратных метров. Горели верхние этажи, начал пожар на 9 этаже.

Сообщалось, что пострадавших забирала скорая помощь. Те, кто оставался в отеле в момент пожара, выходили на балконы, чтобы спастись от дыма и огня.

Предварительно известно, что в номере мужчины, который пострадал больше всего, произошел взрыв. На месте работает следственно-оперативная группа, причины взрыва устанавливают.

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