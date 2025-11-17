Популярность Таиланда для курортов и отпусков все еще остается невероятно высокой – и все больше туристов ищут более дешевых альтернатив. И одна страна с белоснежными пляжами и такой же увлекательной природой совсем неподалеку, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
Куда поехать вместо Таиланда?
Туристы всегда ищут новых впечатлений и относительно недорогих опций – и одна неожиданная страна, что до сих пор была скрытой жемчужиной Азии, может предложить не худший отдых. Таиланд популярен среди искателей роскоши и туристов с рюкзаками – всех, кто хочет увидеть одни из самых красивых пляжей мира.
Впрочем, прямо рядом с Таиландом есть еще одна страна, которую все больше путешественников считают достойной посещения, и там придется потратить значительно меньше средств, чем у ее популярного соседа. Поэтому если хочется попробовать невероятной еды, насладиться историей, культурой и природой, стоит посетить Вьетнам.
Вьетнам может поразить путешественников ландшафтами / Фото Pexels
Эта страна может предложить не меньше, чем Таиланд, и он точно считается значительно более дешевой альтернативой. Там значительно ниже цены на питание, проживание и посещение туристических достопримечательностей. Впрочем, разница в цене – это далеко не единственная причина внести Вьетнам в свой список путешествий.
Особенно советуют путешественники, что уже побывали в этой невероятной стране, посетить остров Фукуок – белоснежные пляжи, живописная канатная дорога и исторические храмы смогут поразить даже опытных туристов. Кроме того, во Вьетнаме есть целых восемь объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, пишет Vietnam Travel.
