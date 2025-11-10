Залив Фанди известен самыми высокими приливами в мире – и разница между приливом и отливом достигает пятнадцати метров! И именно поэтому во время отлива тонкой полоской морского дна можно пройти прямо к острову на южной оконечности Нью-Брансуика, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Интересно В Японии вспышка нападений медведей: для борьбы будут использовать лающие дроны,

Как можно попасть на остров среди океана пешком?

Дважды в день в залив Фанди впадает около 160 миллиардов тонн воды – и это больше, чем количество воды во всех пресноводных реках мира вместе взятых. А вот во время отлива можно прогуляться прибрежными тропами в Национальном парке Фанди, откуда открываются живописные виды на залив.

В частности, можно увидеть скалы Хоупвелл, что также называются скалами "Цветочного горшка" – всего через несколько часов после прилива они полностью погружаются в воду.

Парк может похвастаться невероятной экосистемой, а также является домом для впечатляющих морских пейзажей и большого количества морской жизни. И в этой местности обитает немало животных – киты, тюлени, белоголовые орланы, большие буревестники, омары и дельфины, пишет BBC.

На краю залива Фанди также можно пройтись по узкой полоске морского дна, открывающейся во время отлива, и так попасть на остров Министров, раскинувшийся на 200 гектарах. Когда-то остров использовался как место отдыха строителем Канадской Тихоокеанской железной дороги, который был одним из самых богатых предпринимателей Канады.

Кроме того, неподалеку расположен еще один остров – Линдисфарн, известный как Священный остров. К этому историческому месту, что имеет средневековый замок и руины монастыря, можно добраться только дамбой, что безопасно пересекать только во время отлива.

Какие еще новости стоит знать туристам?