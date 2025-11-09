Для определения самых безопасных стран исследователи оценили немало различных критериев – в том числе и Глобальный индекс мира, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Интересно "Зимой и летом одинаковая цена": украинка показала, во сколько обходятся продукты в Албании

Какие страны признаны самыми безопасными для туристов?

В прошлом году именно Исландия была названа наиболее безопасной страной путешественников. Впрочем, уже в этом году с первого места ее потеснила еще одна небольшая европейская страна, которая является популярным местом отдыха для большого количества людей. И эта страна – это Нидерланды. А столица Амстердам считается не только чрезвычайно безопасным, но и очень удобным местом назначения для отпусков.

Нидерланды являются "миролюбивым местом" для всех людей независимо от цвета кожи, сексуальной ориентации и пола – и опросы показывают, что они там чувствуют себя желанными гостями.

Уже второе место заняла Австрия – она чрезвычайно популярна среди туристов из-за исторически богатой и яркой столицы Вены, пишет Euronews.

Набридла бюрократична система закордонних банків? Болісний процес надсилання коштів з десятками папірців та довгий термін їх надходження. Скористайтеся додатком TransferGo, з яким грошові перекази прості, швидкі, а головне – безпечні!

А в остальные пятерки самых безопасных стран попали такие страны, как Австралия, Исландия и Канада.

Также достаточно безопасными считаются такие страны:

Новая Зеландия;

ОАЭ;

Швейцария;

Япония;

Ирландия;

Бельгия;

Португалия;

Франция;

Великобритания;

Дания.

Какие еще новости из-за рубежа стоит знать?