Для визначення найбезпечніших країн дослідники оцінили чимало різних критеріїв – зокрема й Глобальний індекс миру, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.
Які країни визнано найбезпечнішими для туристів?
Торік саме Ісландія була названа найбільш безпечною країною мандрівників. Втім, вже цього року з першого місця її потіснила ще одна невелика європейська країна, яка є популярним місцем відпочинку для чималої кількості людей. І ця країна – це Нідерланди. А столиця Амстердам вважається не тільки надзвичайно безпечним, але й дуже зручним місцем призначення для відпусток.
Нідерланди є "миролюбним місцем" для усіх людей незалежно від кольору шкіри, сексуальної орієнтації та статі – і опитування показують, що вони там почуваються бажаними гостями.
Вже друге місце посіла Австрія – вона є надзвичайно популярною серед туристів через історично багату та яскраву столицю Відень, пише Euronews.
А до решти п'ятірки найбезпечніших країн потрапили такі країни, як Австралія, Ісландія та Канада.
Також досить безпечними вважаються такі країни:
- Нова Зеландія;
- ОАЕ;
- Швейцарія;
- Японія;
- Ірландія;
- Бельгія;
- Португалія;
- Франція;
- Велика Британія;
- Данія.
