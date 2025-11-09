Для визначення найбезпечніших країн дослідники оцінили чимало різних критеріїв – зокрема й Глобальний індекс миру, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Які країни визнано найбезпечнішими для туристів?

Торік саме Ісландія була названа найбільш безпечною країною мандрівників. Втім, вже цього року з першого місця її потіснила ще одна невелика європейська країна, яка є популярним місцем відпочинку для чималої кількості людей. І ця країна – це Нідерланди. А столиця Амстердам вважається не тільки надзвичайно безпечним, але й дуже зручним місцем призначення для відпусток.

Нідерланди є "миролюбним місцем" для усіх людей незалежно від кольору шкіри, сексуальної орієнтації та статі – і опитування показують, що вони там почуваються бажаними гостями.

Вже друге місце посіла Австрія – вона є надзвичайно популярною серед туристів через історично багату та яскраву столицю Відень, пише Euronews.

А до решти п'ятірки найбезпечніших країн потрапили такі країни, як Австралія, Ісландія та Канада.

Також досить безпечними вважаються такі країни:

Нова Зеландія;

ОАЕ;

Швейцарія;

Японія;

Ірландія;

Бельгія;

Португалія;

Франція;

Велика Британія;

Данія.

