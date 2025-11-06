Власти города сообщают, что еще с начала XX века все кладбища в черте города почти полностью заполнены. А вот расчистка заброшенных гробниц существенно осложняется местными правилами, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Почему в Париже объявили лотерею на место на кладбище?

Необычный план имеет вполне объяснимую цель – так город хочет восстановить гробницы, пришедших в упадок. Кроме того, любой из жителей Парижа может получить желаемый участок.

Победители лотереи получат возможность приобрести и восстановить одну из 340 гробниц на трех городских кладбищах. А мэрия согласится сдать в аренду соответствующий участок для захоронения тем людям, которые будут отвечать определенным стандартам.

В последние десятилетия посетители кладбищ по всей Франции выражали заинтересованность в восстановлении исторических похоронных памятников, чтобы взамен получить концессию на участок захоронения,

– написали в мэрии.

Впрочем, ситуация значительно осложняется законами, регулирующих землю, на которой расположена гробница, принадлежащая государству, а также концессиями, по которым семья арендует участок на определенное время. Мэрия надеется, что выставление на продажу 10 участков на кладбище Пер-Лашез станет решением, пишет BBC.

Также 10 участков можно получить на кладбище Монпарнас, где похоронены писатели Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар и Сюзан Зонтаг. И последние 10 участков доступны на кладбище Монмартр, где похоронены художник Эдгар Дега и писатель Эмиль Золя.

Каждую гробницу можно будет приобрести за 4000 евро, и победители также должны будут оплатить расходы на реставрацию. Уже после этого они смогут приобрести договор аренды, стоимость которого начинается от 976 евро для 10-летнего контракта и возрастает до 17 668 евро за право постоянного пребывания там.

Прием заявок на участие в лотерее начался в понедельник и завершится 31 декабря. Для того, чтобы принять участие, каждый участник должен оплатить регистрационный взнос в размере 126 евро.

