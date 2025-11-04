Мальдивы стали первой страной в мире, что ввела общенациональный запрет на табак для молодых людей – и в субботу Министерство здравоохранения архипелага объявило, что покупать, продавать и употреблять табак в стране отныне незаконно, сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

Что известно о запрете курения на Мальдивах?

Запрет на курение для всех, кто рожден после 2006 года еще в начале 2025 инициировал президент Мохамед Муиццу, а сам закон вступил в силу 1 ноября. Ожидается, что он "защитит общественное здоровье и будет способствовать формированию поколения, свободного от табака.

Согласно новому положению, лицам, рожденным 1 января 2007 года или позже, запрещено покупать, употреблять или получать продажу табачных изделий на Мальдивах,

– добавили в Министерстве здравоохранения страны.

Запрет распространяется на все формы табака, и розничные торговцы обязаны проверять возраст человека перед продажей. Кроме того, запрет состоит и на туристов страны, состоящей из 1191 крошечных коралловых островков, разбросанных вдоль экватора.

Министерство заявило, что будет сохраняться полный запрет на импорт, продажу, распространение и хранение электронных сигарет и вейпов – и он распространяется на всех лиц, независимо от возраста. А вот на торговцев, что продадут табачные изделия несовершеннолетнему лицу, ожидает штраф в размере 50 000 руфий, то есть 3200 долларов США, пишет The Guardian.

Подобный закон пытались ранее ввести и в Новой Зеландии – однако его отменили в ноябре 2023 года – менее чем через год после принятия.

