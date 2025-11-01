Немало украинцев переезжают за границу. И самая важная часть переезда – это выбор страны, сообщает 24 Канал со ссылкой на elen_shaida.

Почему украинка выбрала для переезда Албанию?

Многие украинские беженцы выбирают для жизни Германию, Польшу, Испанию или Италию. Впрочем, украинка для себя выбрала все же Албанию. Причин на это она имела несколько.

Близость к Украине

Женщина имеет собаку, и поэтому для нее была важной возможность добраться до Украины без перелетов.

Украинка рассказала о жизни в Албании: смотрите видео

@elen_shaida может если бы не пес, то это была бы и не Албания. - я не представляла, как пес переживет долгий перелет; - наслушалась как украинцам смотрят в спину местные из-за помощи, хотя может они ее и не получают; - как жалуются на дорогую жизнь. я хотела переехать и жить. рассчитывала на себя и планировала жить за свой счет. потому что понимала, что рано или поздно лавочку прикроют. каждый выбирает свой путь и то, где ему удобно. мне вот хорошо в той самой стране третьего мира) а почему Дуррес? потому что это не столица, и второй по величине город в Алабании. как ни крути, а должна была здесь была бы быть цивилизация) ♬ Soft and minimal instrumental music(1259336) - MaxRecStudio

Море

Если уж куда-то переезжать, то пусть будет жизнь рядом с морем, и чтобы было тепло, – поделилась женщина.

Она не хотела ехать в страны, где зимы будут суровые и чрезмерно влажные.

Расходы на жизнь

Албания – это относительно недорогая страна в Европе. Блогерша поделилась, что в Украине имела определенный ежемесячный доход, и не могла тратить в разы больше после переезда. Кроме того, она не хотела рассчитывать на помощь от другой страны. И поэтому выбор упал сначала на три страны: непосредственно Албанию, а также Болгарию и Черногорию.

В Болгарию меня вообще не тянуло. В Черногории очень много русских. А вот Албания была "темной лошадкой", поэтому решила не бояться волка в лесу, а самой поехать и все разведать, – поделилась украинка.

