В разных странах менталитет людей может очень сильно отличаться – и в Греции женщины ко многим вещам относятся совсем иначе, чем украинки, сообщает 24 Канал со ссылкой на kristina_skazala.

Интересно Фильмы ужасов отдыхают: как празднуют Хэллоуин в разных уголках мира

Чем греческие женщины отличаются от украинок?

Украинка Кристина поделилась, что во время жизни в Греции начала замечать немало интересных особенностей быта греков – и особенно местных женщин. И первое отличие – немало женщин, работающих, в Греции не готовят вообще. Они не любят этого делать и даже не хотят учиться.

Как-то я предложила одной мастер-класс по приготовлению роллов, и она ответила, что не хочет готовить, а просто хочет прийти и поесть. И я не осуждаю, просто прикольная позиция и мне запомнилась,

– поделилась украинка.

Также вполне спокойно греческие женщины относятся к тому, чтобы готовить очень простые блюда, или просто разогревать еду из супермаркета. А домашние дела в Греции вполне может выполнять мужчина.

Украинка рассказала о необычных вещах в Греции: смотрите видео

Кроме того, в Греции люди не гонятся за брендами или последними моделями телефонов – даже те, кто работают в магазинах техники, вполне могут ходить со старыми моделями.

Еще меня приятно удивило, как греки ведут себя в гостях. Если ты что-то готовишь и сервируешь, они могут встать и помочь без лишнего пафоса,

– добавила блогерша.

Также она заметила, что в целом между женщинами "меньше конкуренции". Никто не соревнуется между собой, и каждый человек просто живет своей жизнью.

Что еще стоит знать о жизни украинцев за рубежом?