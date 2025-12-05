17 ноября Европейский Союз утвердил поправку о механизме временного приостановления безвизового режима для краткосрочных поездок в Шенгенскую зону, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Local. И вскоре Швейцария также приняла новые правила.

Интересно "Всех бесит во Франции": украинка рассказала о неожиданном нюансе жизни в стране

Что нужно знать о механизме приостановления безвиза?

Новые правила позволят ЕС отменять безвизовый статус для стран, что "не придерживаются визовой политики ЕС" – в частности тех, что позволяют гражданам третьих стран легально прибывать на их территорию, а затем нелегально въезжать в страны ЕС.

Хочете підтримати рідних, які залишилися в Україні? Спробуйте TransferGo — сервіс, з яким гроші можна надіслати швидко, безпечно та за вигідним курсом.

Также безвизовый статус будет отменен для стран, использующих схемы гражданства за инвестиции, или тех, отвечающих за нарушение прав человека или осуществляющих "враждебные действия" против государств-членов ЕС. Эти действия включают кибероперации, экономический шпионаж или саботаж критически важной инфраструктуры.

Благодаря модернизированному механизму приостановления, ЕС сможет приостановить безвизовый режим в случае серьезных нарушений прав человека, а также целенаправленно применять приостановление к чиновникам или других групп,

– заявил депутат Европарламента Матяж Немец.

И в рамках Соглашения об ассоциации с Шенгенской зоной Швейцария приняла решение принять поправку о восстановлении визового режима для третьих стран при определенных обстоятельствах. Такие обстоятельства – это нарушение миграционных порогов, угроза общественному порядку и безопасности, а также нарушение прав человека.