17 листопада Європейський Союз затвердив поправку про механізм тимчасового призупинення безвізового режиму для короткострокових поїздок до Шенгенської зони, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Local. І невдовзі Швейцарія також ухвалила нові правила.

Що потрібно знати про механізм призупинення безвізу?

Нові правила дозволять ЄС скасовувати безвізовий статус для країн, що "не дотримуються візової політики ЄС" – зокрема тих, що дозволяють громадянам третіх країн легально прибувати на їхню територію, а потім нелегально в'їжджати до країн ЄС.

Також безвізовий статус буде скасовано для країн, що використовують схеми громадянства за інвестиції, або ж тих, що відповідають за порушення прав людини чи здійснює "ворожі дії" проти держав-членів ЄС. Ці дії включають кібероперації, економічне шпигунство чи саботаж критично важливої інфраструктури.

Завдяки модернізованому механізму призупинення, ЄС зможе призупинити безвізовий режим у разі серйозних порушень прав людини, а також цілеспрямовано застосовуватиме призупинення до урядовців чи інших груп,

– заявив депутат Європарламенту Матяж Немец.

І в рамках Угоди про асоціацію з Шенгенською зоною Швейцарія ухвалила рішення прийняти поправку щодо відновлення візового режиму для третіх країн за певних обставин. Такі обставини – це порушення міграційних порогів, загроза громадському порядку та безпеці, а також порушення прав людини.