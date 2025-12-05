Перебування в аеропорту пов'язане з чималою кількістю стресу – потрібно пройти контроль безпеки, здати багаж, встигнути на літак, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Втім, цього стресу стає навіть більше, якщо рейс раптом скасовують.

Що робити, якщо рейс скасовано?

Якщо колись вам доводилося бути у ситуації, коли ваш рейс скасовували, ви вже знаєте, що це надзвичайно неприємно. Більшість людей витрачають тижні, чи навіть місяці на планування подорожі, а потім одна затримка у рейсі може змістити усі плани в останню секунду.

Втім, затримка чи скасування літака необов'язково мають стати кінцем ваших планів на приємну відпустку. Головне – це не панікувати, а починати діяти одразу.

Передусім, щойно ви дізналися, що ваш рейс скасовано, спробуйте зв'язатися з вашою авіакомпанією перед тим, як ставати у величезну чергу.

Зателефонувавши авіакомпанії або скориставшись їхнім додатком, ви часто отримуєте доступ до більшої кількості варіантів перебронювання. Телефонні лінії авіакомпаній та облікові записи служби підтримки клієнтів X часто показують наявність перебронювання швидше, ніж агенти аеропорту з величезними чергами,

– поділився експерт з подорожей Пол Стюарт.

Натомість якщо ви діятимете швидко, можете забезпечити собі місце на наступному ж доступному рейсі перед тим, як пропозиції зникнуть. Окрім того, так ви можете побачити навіть альтернативні маршрути чи більш ранні вильоти, які не пропонують на стійці реєстрації.

Друге, що обов'язково потрібно знати – це свої права у випадку скасування рейсу. Тут все залежить від типу вашого квитка, авіакомпанії та місцевих правил, але в багатьох випадках люди мають право на відшкодування коштів. Для того, аби здійснити його максимально просто, експерт радить зберігати усю документацію – оригінал підтвердження бронювання, повідомлення про скасування та усі квитанції на харчування, транспорт та проживання під час затримки.

І третя важлива порада – це тримати важливі речі з собою у ручній поклажі на випадок тривалих затримок. Велике значення має повербанк та зарядний кабель – особливо якщо ви намагаєтеся перебронювати квитки з телефона.

Окрім того, не варто забувати про туристичну страховку – багато мандрівників нею нехтують, та саме вона може покрити багато витрат у випадку затримки чи скасування рейсу, пише CNN.

Що ще потрібно знати мандрівникам?