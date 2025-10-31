Хэллоуин, который своими корнями уходит к древнему кельтскому празднику, сегодня превратился в один из самых популярных и самых ярких праздников осени. 24 Канал со ссылкой на NPR расскажет, как этот праздник отмечают в разных странах.

Смотрите также "Люди утверждают, что слышат шепот сквозь деревья": что скрывает самый страшный лес Румынии

Европа: сочетание традиций и современности

Ирландия

Ирландия – родина Хэллоуина. Именно там, у кельтов, более двух тысяч лет назад появился праздник Самайн – граница между летом и зимой, когда, по поверьям, духи умерших приходили в мир живых.

Современные ирландцы празднуют этот день с размахом: парады, карнавалы, фейерверки, костюмированные вечеринки. На столе – традиционный пирог barnbrack, в котором запекают "судьбу": монету, пуговицу или перстень – символ будущего года.

Великобритания

В Британии празднование стало популярным благодаря американским фильмам и сериалам. Здесь распространены вечеринки в пабах, тематические прогулки по кладбищам, конкурсы на самый страшный костюм и резьбу по тыквам. Многие школы организовывают костюмированные дефиле.

Франция и Германия

Французы долго не принимали "американский" Хэллоуин, считая его чужим, но сейчас молодежь активно участвует в празднике – особенно в крупных городах. В Париже, например, тематически украшают кафе, а в Диснейленде ежегодно проводят масштабный Halloween Festival.



Halloween Festival в Париже / Фото Disneyland Paris

В Германии к Хэллоуину относятся с осторожностью, но популярность растет. В Берлине и Гамбурге проходят "ночные парады зомби", а в домах украшают окна тыквами. Однако многие немцы вместо Хэллоуина традиционно отмечают День всех святых (Allerheiligen).

Украина: современный праздник с молодежным лицом

В Украине Хэллоуин появился в конце 1990-х и постепенно стал любимым праздником молодежи. Хотя он не имеет религиозного подтекста, каждый год все больше украинцев приобщается к атмосфере мистики. В Киеве, Львове, Харькове и Одессе проходят тематические вечеринки, кинопоказы ужасов и квесты в формате "комнаты страха".

Кофейни и ТРЦ украшают паутиной и тыквами, а школьники и студенты организовывают костюмированные конкурсы. Особенно популярным стало создание "страшных" фото-зон и благотворительных сборов в костюмах.



Витрины ТРЦ тематически украшают / Фото Unsplash

Америка: сердце мирового Хэллоуина

В США Хэллоуин – настоящий культурный феномен и одно из главных событий года. Здесь тратят миллиарды долларов на костюмы, декорации, сладости и тематические мероприятия. Дома превращаются в "страшные особняки", соседи соревнуются за самые эффектные украшения, а целые кварталы становятся площадками для детских игр.

Кроме классического trick-or-treating, американцы любят пересматривать фильмы ужасов, вырезать тыквы (jack-o'-lanterns) и посещать тематические парки вроде Universal Studios Halloween Horror Nights. В школах и на работе – костюмированные конкурсы, а в городах – парады, в частности легендарный Village Halloween Parade в Нью-Йорке.

Для американцев Хэллоуин – это не только "страшный праздник", но и символ креативности, веселья и детских воспоминаний.



Как отмечают Хэллоуин в США / Фото Unsplash

Хотя Хэллоуин имеет общие корни, каждая страна добавляет в празднование что-то свое - от древних обрядов до современных вечеринок. Для кого-то это день ужасов, для кого-то – возможность проявить креативность или просто весело провести осенний вечер. Праздник меняется, но его суть остается неизменной: немножко темноты, много фантазии и море веселья для всех поколений.

Можно ли христианам праздновать Хэллоуин?