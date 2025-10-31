Геловін, який своїм корінням сягає стародавнього кельтського свята, сьогодні перетворився на одне з найпопулярніших і найяскравіших свят осені. 24 Канал з посиланням на NPR розкаже, як це свято відзначають у різних країнах.

Європа: поєднання традицій і сучасності

Ірландія

Ірландія – батьківщина Геловіну. Саме там, у кельтів, понад дві тисячі років тому з'явилось свято Самайн – межа між літом і зимою, коли, за повір'ями, духи померлих приходили у світ живих.

Сучасні ірландці святкують цей день з розмахом: паради, карнавали, феєрверки, костюмовані вечірки. На столі – традиційний пиріг barnbrack, у якому запікають "долю": монету, гудзик або перстень – символ майбутнього року.

Велика Британія

У Британії святкування стало популярним завдяки американським фільмам і серіалам. Тут поширені вечірки в пабах, тематичні прогулянки цвинтарями, конкурси на найстрашніший костюм і різьблення гарбузів. Багато шкіл організовують костюмовані дефіле.

Франція та Німеччина

Французи довго не приймали "американський" Геловін, вважаючи його чужим, але нині молодь активно бере участь у святі – особливо у великих містах. У Парижі, наприклад, тематично прикрашають кафе, а у Діснейленді щороку проводять масштабний Halloween Festival.



Halloween Festival у Парижі / Фото Disneyland Paris

У Німеччині до Геловіну ставляться з обережністю, але популярність росте. У Берліні та Гамбурзі відбуваються "нічні паради зомбі", а в будинках прикрашають вікна гарбузами. Проте багато німців замість Геловіну традиційно відзначають День усіх святих (Allerheiligen).

Україна: сучасне свято з молодіжним обличчям

В Україні Геловін з'явився наприкінці 1990-х і поступово став улюбленим святом молоді. Хоча воно не має релігійного підтексту, кожного року дедалі більше українців долучається до атмосфери містики. У Києві, Львові, Харкові та Одесі проходять тематичні вечірки, кінопокази жахів та квести у форматі "кімнати страху".

Кав'ярні та ТРЦ прикрашають павутиною й гарбузами, а школярі й студенти організовують костюмовані конкурси. Особливо популярним стало створення "страшних" фото-зон та благодійних зборів у костюмах.



Вітрини ТРЦ тематично прикрашають / Фото Unsplash

Америка: серце світового Геловіну

У США Геловін – справжній культурний феномен і одна з головних подій року. Тут витрачають мільярди доларів на костюми, декорації, солодощі й тематичні заходи. Будинки перетворюються на "страшні маєтки", сусіди змагаються за найефектніші прикраси, а цілі квартали стають майданчиками для дитячих ігор.

Окрім класичного trick-or-treating, американці люблять переглядати фільми жахів, вирізати гарбузи (jack-o'-lanterns) і відвідувати тематичні парки на кшталт Universal Studios Halloween Horror Nights. У школах і на роботі – костюмовані конкурси, а в містах – паради, зокрема легендарний Village Halloween Parade у Нью-Йорку.

Для американців Геловін – це не лише "страшне свято", а й символ креативності, веселощів і дитячих спогадів.



Як відзначають Геловін у США / Фото Unsplash

Хоча Геловін має спільне коріння, кожна країна додає у святкування щось своє — від стародавніх обрядів до сучасних вечірок. Для когось це день жахів, для когось – можливість проявити креативність або просто весело провести осінній вечір. Свято змінюється, але його суть лишається незмінною: трошки темряви, багато фантазії і море веселощів для всіх поколінь.

