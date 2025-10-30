Повідомляє 24 Канал з посиланням на особистий блог отця Юліана Тимчука.

Дивіться також Скільки дітей народилися в Антарктиді: відповідь вас здивує

Що каже церква про святкування Геловіну?

Отець Юліан Тимчук наголосив, коріння Геловіну – далеко не християнське. За його словами, це свято має язичницьке походження. Спершу його відзначали древні кельти Ірландії та Шотландії.

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада вони вважали, що душі померлих можуть виходити у світ живих, тому вони одягали звірині шкури, залишали гостинці на вулиці та приносили жертви.

Пізніше, у 601 році, церква намагалася переосмислити ці язичницькі традиції, і до 8 століття це свято стало називатися Днем усіх святих.

Геловін має язичницьке походження / Фото Unsplash

Згодом, коли ірландці та шотландці емігрували до США, Геловін набув популярності як культурне, а не релігійне свято.

Втративши релігійну складову людям подавали лише окультизм, відьомство і потойбіччя. А те, що люди, а зокрема молодь бачать сьогодні, лише іграшки та навіяна фільмами атмосфера,

– зазначає отець.

Священник підкреслив, назва "Геловін" розшифровується як "вечір всіх святих", однак християни мають своє свято – Неділю всіх святих, яку відзначають після П'ятдесятниці.

"А отже Геловін – це не просто невинна розвага, а подія, у основі якої лежать фальшиві вірування про померлих та демонів, тобто злих духів", – резюмував він.

Таким чином, церква застерігає, що Геловін – не просто безневинна забава, а свято з духовно небезпечним підтекстом, участь у якому несумісна з християнською вірою.

Коли святкують П'ятидесятницю?

Як зазначає Folkekirkens mellemkirkelige Råd, П'ятидесятницю святкують через 50 днів після Великодня. Це день, коли християни згадують події, описані у Діяннях Апостолів, 2 розділі. Мовиться про сходження Святого Духа на апостолів, які отримали силу від Бога, щоб продовжити справу Ісуса Христа на землі.

Чудо П'ятидесятниці символізує нову присутність Бога у світі. Якщо раніше Він був серед людей через Свого Сина Ісуса, то тепер – через Святого Духа. Відтоді спільнота, яка постала навколо Ісуса, коли він жив на землі, помер і воскрес, мала поширити віру по всьому світу.

Чому на Геловін заведено давати дітям цукерки?