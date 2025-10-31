У різних країнах менталітет людей може дуже сильно відрізнятися – і у Греції жінки до багатьох речей ставляться зовсім інакше, ніж українки, повідомляє 24 Канал з посиланням на kristina_skazala.

Чим грецькі жінки відрізняються від українок?

Українка Христина поділилася, що під час життя у Греції почала помічати чимало цікавих особливостей побуту греків – і особливо місцевих жінок. І перша відмінність – чимало жінок, що працюють, у Греції не готують взагалі. Вони не люблять цього робити і навіть не хочуть вчитися.

Якось я запропонувала одній майстер-клас з приготування ролів, і вона відповіла, що не хоче готувати, а просто хоче прийти і поїсти. І я не засуджую, просто прикольна позиція і мені запам'яталася,

– поділилася українка.

Також цілком спокійно грецькі жінки ставляться до того, аби готувати дуже прості страви, чи й просто розігрівати їжу з супермаркету. А хатні справи у Греції цілком може виконувати чоловік.

Українка розповіла про незвичні речі у Греції: дивіться відео

Окрім того, у Греції люди не женуться за брендами чи останніми моделями телефонів – навіть ті, хто працюють у магазинах техніки, цілком можуть ходити зі старими моделями.

Ще мене приємно здивувало, як греки поводяться в гостях. Якщо ти щось готуєш і сервіруєш, вони можуть встати і допомогти без зайвого пафосу,

– додала блогерка.

Також вона помітила, що загалом між жінками "менше конкуренції". Ніхто не змагається між собою, і кожна людина просто живе своїм життям.

