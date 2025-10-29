В каждой стране есть свои законы, особенности менталитета и обычаи – и для того, чтобы лучше адаптироваться, следует знать о них заранее, сообщает 24 Канал со ссылкой на kristina_skazala.

Что следует знать перед переездом в Турцию?

Не верить людям на слово

Украинка предупредила, что в Турции в случае любой договоренности лучше всего будет попросить чек или расписку

Такси

Ездить на такси в Турции только по вызову с кнопки, – поделилась советом украинка.

Кроме того, она заметила, что следует обязательно фотографировать номера машины, а также следить за тем, чтобы работал таксометр.

Покупки

Во время покупок в магазине и на базаре украинка советует обходить продавцов, на товарах которых не указаны цены, или цены в евро.

Это сразу красный флажок – потому что если вас не "намахают" на цене, то "намахают" на курсе евро,

– добавила она.

А когда люди спрашивают у таких продавцов цену, они сразу закладывают 25 – 50% для торга. Поэтому если покупать, не торгуясь, можно переплатить чуть ли не вдвое. Кроме того, торговаться в Турции нужно практически всегда – и даже в больницах.

Также украинка предупредила, что в Турции не стоит соглашаться на услугу перед тем, как вы узнали цену на нее и согласились.

Обменники

Обменивать деньги в стране стоит только в обменниках, что обозначены на Google Maps.

Автосервисы

По возможности женщина советует не оставлять авто в сервисах – вместо этого находиться рядом. В идеале она рекомендует "снимать" что-то для своего блога – ее это неоднократно спасало.

Доставка продуктов

Если нужно купить продукты из супермаркета, лучше отправиться самостоятельно, а не заказывать доставку. Ведь в Турции, по ее словам, могут не доложить половины списка, положить гнилые, несвежие продукты – а возврата средств там нет.

