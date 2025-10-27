27 октября, в понедельник, неизвестные уже в пятый раз за год сорвали украинский флаг со здания консульства, сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение посла Украины в Польше Василия Боднара.
Что известно о срыве украинского флага с консульства?
Посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил, что случай произошел уже не впервые – он является пятым за год.
Волна антиукраинской ненависти в социальных сетях снова привела к срыву украинского флага с Почетного консульства Украины в Перемышле,
– написал он в X.
В то же время посол отметил, что обратился к польской полиции и МИД страны с просьбой принять соответствующие меры. По его словам, польское законодательство за надругательство над национальным флагом предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до года.
Ранее, 1 мая, польская полиция уже расследовала подобное дело – со здания городского совета в Белой Подляской сорвали украинский флаг во время акции кандидата в президенты и депутата Европарламента Гжегожа Брауна.
