27 жовтня, у понеділок, невідомі вже вп'яте за рік зірвали український прапор з будівлі консульства, повідомляє 24 Канал з посиланням на допис посла України в Польщі Василя Боднара.

Що відомо про зрив українського прапора з консульства?

Посол України у Польщі Василь Боднар повідомив, що випадок трапився вже не вперше – він є п'ятим за рік.

Хвиля антиукраїнської ненависті в соціальних мережах знову призвела до зривання українського прапора з Почесного консульства України в Перемишлі,

– написав він у X.

Водночас посол зазначив, що звернувся до польської поліції та МЗС країни з проханням вжити відповідних заходів. За його словами, польське законодавство за наругу над національним прапором передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до року.

Раніше, 1 травня, польська поліція вже розслідувала подібну справу – з будівлі міської ради у Білій Підляській зірвали український прапор під час акції кандидати у президенти та депутата Європарламенту Гжегожа Брауна.

