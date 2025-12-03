Чому звичне українське ім'я може спричинити непорозуміння – розкаже 24 Канал з посиланням на Journals.pan.pl.

Чому у Польщі краще не говорити "Таня"?

Українки, на ім'я Таня, які перебувають у Польщі, можуть потрапити у незручну ситуацію. Все через фонетичну подібність українського скороченого імені "Таня" до польського слова tania, що перекладається як "дешева".

Через це в побутових ситуаціях – у магазинах, кав'ярнях чи на роботі – інколи виникають курйозні непорозуміння. Деякі українки розповідають, що, представляючись як Tania, помічали здивовані або стримано усміхнені реакції співрозмовників, доки ті не усвідомлювали, що мовиться про ім'я, а не про характеристику товару чи послуги.

Лінгвісти пояснюють: проблема виникає виключно через збіг звучання, адже слово tania в польській мові – поширений прикметник, який активно використовують у:

рекламі,

цінниках,

розмовній мові.

Через це мозок автоматично сприймає його як "дешево", а не як ім'я людини.



Чому у Польщі не можна говорити Таня / Фото Unsplash

Як уникнути двозначності?

Радіо ТРЕК пише, що існує кілька практичних рішень, щоб уникнути двозначності:

використовувати повну форму імені – Tetiana або польський варіант Tatiana,

або одразу уточнювати, що Tania – це ім'я, а не прикметник.

Попри мовний нюанс, експерти наголошують: жодних заборон чи негативного ставлення до цього імені в Польщі немає – ситуація радше стосується різниці між мовами та кумедних казусів, які виникають на перетині культур.

Як побудувати ввічливу розмову у Польщі?

Як відомо, кожна мова має свої особливості. І хоч польська значною мірою зрозуміла українцям, про деякі нюанси все ж слід памятати. До прикладу, щоб звернутися до людини, потрібно використати звернення pan або pani + сказати про людину у третій особі. Не можна говорити, наприклад, Pan, dajcie proszę bilet ("Пан, дайте, будь ласка, квиток").