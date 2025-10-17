Про це блогер розповів у своєму відео, опублікованому в інстаграмі, передає 24 Канал.

Який аеропорт став "найгіршим"?

На суб'єктивну думку мандрівника Люка Патріка Хугмуда, аеропорт Модлін – один з п'яти найгірших в Європі.

Що критикує блогер?

Вражаюча відстань до центру Варшави. Найбільша скарга – що аеропорт розташований далеко від столиці, і це значно ускладнює пересування.

Важко добиратися у нічний час. Як написав мандрівник, він планує прилетіти до Модліна о 22:50, а останній рейс Flixbus до Варшави відправляється о 23:15 – тобто лишається всього 25 хвилин, щоб дістатися столиці.

Обмежена інфраструктура. Користувачі скаржаться, що сам аеропорт дуже компактний, особливо в пік сезону – виникає тиснява.

Деякі також згадують відсутність кондиціонерів у будівлі, що особливо відчутно в спеку, а також "рій комарів" у відкритих зонах.

Що не сподобалося блогеру: дивіться відео

Що кажуть у мережі?

Не всі одразу підтримали оцінку блогера. У коментарях інші мандрівники зазначають, що до Варшави можна доїхати вечірнім потягом або на таксі.

У путівнику InYourPocket зазначено, що з Модліна до Варшави можна їхати автобусом (FlixBus чи Contbus), або спершу автобусом до залізничної станції Modlin із подальшим потягом, або ж на таксі чи через приватний трансфер.

Які ще аеропорти не сподобалися блогеру?

Окрім Модліна, до списку "5 найгірших аеропортів Європи" потрапили:

Подгориця (Чорногорія),

Стокгольм-Скавста (Швеція),

Баня-Лука (Боснія і Герцеговина),

Ейндховен (Нідерланди).

