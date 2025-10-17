Про це блогер розповів у своєму відео, опублікованому в інстаграмі, передає 24 Канал.
Дивіться також Ryanair запускає додаткові рейси до популярного іспанського курорту
Який аеропорт став "найгіршим"?
На суб'єктивну думку мандрівника Люка Патріка Хугмуда, аеропорт Модлін – один з п'яти найгірших в Європі.
Що критикує блогер?
- Вражаюча відстань до центру Варшави. Найбільша скарга – що аеропорт розташований далеко від столиці, і це значно ускладнює пересування.
- Важко добиратися у нічний час. Як написав мандрівник, він планує прилетіти до Модліна о 22:50, а останній рейс Flixbus до Варшави відправляється о 23:15 – тобто лишається всього 25 хвилин, щоб дістатися столиці.
- Обмежена інфраструктура. Користувачі скаржаться, що сам аеропорт дуже компактний, особливо в пік сезону – виникає тиснява.
Деякі також згадують відсутність кондиціонерів у будівлі, що особливо відчутно в спеку, а також "рій комарів" у відкритих зонах.
Що не сподобалося блогеру: дивіться відео
Що кажуть у мережі?
Не всі одразу підтримали оцінку блогера. У коментарях інші мандрівники зазначають, що до Варшави можна доїхати вечірнім потягом або на таксі.
У путівнику InYourPocket зазначено, що з Модліна до Варшави можна їхати автобусом (FlixBus чи Contbus), або спершу автобусом до залізничної станції Modlin із подальшим потягом, або ж на таксі чи через приватний трансфер.
Які ще аеропорти не сподобалися блогеру?
Окрім Модліна, до списку "5 найгірших аеропортів Європи" потрапили:
- Подгориця (Чорногорія),
- Стокгольм-Скавста (Швеція),
- Баня-Лука (Боснія і Герцеговина),
- Ейндховен (Нідерланди).
Ryanair і Wizz Air бойкотують великий аеропорт Європи?
- Раніше ми писали, що Ryanair та Wizz Air скорочують свої операції в аеропорту Відня через новий австрійський податок на авіаперельоти та зростання аеропортових зборів.
- Wizz Air планує повністю припинити діяльність у Відні до 2026 року, тоді як Ryanair скорочує свою базу на три літаки та скасовує маршрути на зимовий сезон 2025/2026.