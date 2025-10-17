Про це блогер розповів у своєму відео, опублікованому в інстаграмі, передає 24 Канал.

Який аеропорт став "найгіршим"?

На суб'єктивну думку мандрівника Люка Патріка Хугмуда, аеропорт Модлін – один з п'яти найгірших в Європі.

Що критикує блогер?

  • Вражаюча відстань до центру Варшави. Найбільша скарга – що аеропорт розташований далеко від столиці, і це значно ускладнює пересування.
  • Важко добиратися у нічний час. Як написав мандрівник, він планує прилетіти до Модліна о 22:50, а останній рейс Flixbus до Варшави відправляється о 23:15 – тобто лишається всього 25 хвилин, щоб дістатися столиці.
  • Обмежена інфраструктура. Користувачі скаржаться, що сам аеропорт дуже компактний, особливо в пік сезону – виникає тиснява.

Деякі також згадують відсутність кондиціонерів у будівлі, що особливо відчутно в спеку, а також "рій комарів" у відкритих зонах.

Що не сподобалося блогеру: дивіться відео

Що кажуть у мережі?

Не всі одразу підтримали оцінку блогера. У коментарях інші мандрівники зазначають, що до Варшави можна доїхати вечірнім потягом або на таксі.

У путівнику InYourPocket зазначено, що з Модліна до Варшави можна їхати автобусом (FlixBus чи Contbus), або спершу автобусом до залізничної станції Modlin із подальшим потягом, або ж на таксі чи через приватний трансфер.

Які ще аеропорти не сподобалися блогеру?

Окрім Модліна, до списку "5 найгірших аеропортів Європи" потрапили:

  • Подгориця (Чорногорія),
  • Стокгольм-Скавста (Швеція),
  • Баня-Лука (Боснія і Герцеговина),
  • Ейндховен (Нідерланди).

Ryanair і Wizz Air бойкотують великий аеропорт Європи?

  • Раніше ми писали, що Ryanair та Wizz Air скорочують свої операції в аеропорту Відня через новий австрійський податок на авіаперельоти та зростання аеропортових зборів.
  • Wizz Air планує повністю припинити діяльність у Відні до 2026 року, тоді як Ryanair скорочує свою базу на три літаки та скасовує маршрути на зимовий сезон 2025/2026.