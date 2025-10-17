Об этом блогер рассказал в своем видео, опубликованном в инстаграме, передает 24 Канал.

Какой аэропорт стал "худшим"?

По субъективному мнению путешественника Люка Патрика Хугмуда, аэропорт Модлин – один из пяти худших в Европе.

Что критикует блогер?

  • Впечатляющее расстояние до центра Варшавы. Самая большая жалоба – что аэропорт расположен далеко от столицы, и это значительно усложняет передвижение.
  • Трудно добираться в ночное время. Как написал путешественник, он планирует прилететь в Модлин в 22:50, а последний рейс Flixbus в Варшаву отправляется в 23:15 – то есть остается всего 25 минут, чтобы добраться до столицы.
  • Ограниченная инфраструктура. Пользователи жалуются, что сам аэропорт очень компактный, особенно в пик сезона – возникает давка.

Некоторые также упоминают отсутствие кондиционеров в здании, что особенно ощутимо в жару, а также "рой комаров" в открытых зонах.

Что говорят в сети?

Не все сразу поддержали оценку блогера. В комментариях другие путешественники отмечают, что в Варшаву можно доехать вечерним поездом или на такси.

В путеводителе InYourPocket указано, что из Модлина в Варшаву можно ехать автобусом (FlixBus или Contbus), или сначала автобусом до железнодорожной станции Modlin с последующим поездом, или на такси или через частный трансфер.

Какие еще аэропорты не понравились блогеру?

Кроме Модлина, в список "5 худших аэропортов Европы" попали:

  • Подгорица (Черногория),
  • Стокгольм-Скавста (Швеция),
  • Баня-Лука (Босния и Герцеговина),
  • Эйндховен (Нидерланды).

Ryanair и Wizz Air бойкотируют крупный аэропорт Европы?

  • Ранее мы писали, что Ryanair и Wizz Air сокращают свои операции в аэропорту Вены из-за нового австрийского налога на авиаперелеты и роста аэропортовых сборов.
  • Wizz Air планирует полностью прекратить деятельность в Вене до 2026 года, тогда как Ryanair сокращает свою базу на три самолета и отменяет маршруты на зимний сезон 2025/2026.