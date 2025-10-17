Об этом блогер рассказал в своем видео, опубликованном в инстаграме, передает 24 Канал.
Какой аэропорт стал "худшим"?
По субъективному мнению путешественника Люка Патрика Хугмуда, аэропорт Модлин – один из пяти худших в Европе.
Что критикует блогер?
- Впечатляющее расстояние до центра Варшавы. Самая большая жалоба – что аэропорт расположен далеко от столицы, и это значительно усложняет передвижение.
- Трудно добираться в ночное время. Как написал путешественник, он планирует прилететь в Модлин в 22:50, а последний рейс Flixbus в Варшаву отправляется в 23:15 – то есть остается всего 25 минут, чтобы добраться до столицы.
- Ограниченная инфраструктура. Пользователи жалуются, что сам аэропорт очень компактный, особенно в пик сезона – возникает давка.
Некоторые также упоминают отсутствие кондиционеров в здании, что особенно ощутимо в жару, а также "рой комаров" в открытых зонах.
Что не понравилось блогеру: смотрите видео
Что говорят в сети?
Не все сразу поддержали оценку блогера. В комментариях другие путешественники отмечают, что в Варшаву можно доехать вечерним поездом или на такси.
В путеводителе InYourPocket указано, что из Модлина в Варшаву можно ехать автобусом (FlixBus или Contbus), или сначала автобусом до железнодорожной станции Modlin с последующим поездом, или на такси или через частный трансфер.
Какие еще аэропорты не понравились блогеру?
Кроме Модлина, в список "5 худших аэропортов Европы" попали:
- Подгорица (Черногория),
- Стокгольм-Скавста (Швеция),
- Баня-Лука (Босния и Герцеговина),
- Эйндховен (Нидерланды).
