Крім того, авіакомпанії посилаються і на зростання аеропортових зборів у Відні. Детальніше про закриття та скорочення рейсів Ryanair та Wizz Air у віденському аеропорту розповідає 24 Канал з посиланням на avianews.com та пресслужбу Wizz Air.

Читайте також Щоб потім не розчаруватися: де розташовані найгірші місця у літаку Ryanair

Чому Wizz Air закриває базу у Відні?

Авіакомпанія Wizz Air оголосила про плани поступово припинити свою діяльність в аеропорту Відня, що знаменує собою кінець її присутності в австрійській столиці з 2018 року.

Починаючи з 26 жовтня 2025 року, лоукостер скоротить свій флот у Відні на два літаки Airbus A321neo та скасує два маршрути, зокрема до Більбао та лондонського аеропорту Гатвік. Подальші зміни набудуть чинності 15 березня 2026 року, коли ще три літаки будуть виведені з віденської бази, що призведе до закриття всіх маршрутів, які залишилися.

Наразі Wizz Air експлуатує п'ять літаків у Відні, які обслуговують 28 маршрутів у 20 країнах світу.

Аеропортові витрати та податки значно зросли з моменту нашого запуску. Це було складне, але потрібне рішення для збереження нашої довгострокової конкурентоспроможності,

– каже Мауро Пенеда, директор Wizz Air Malta.

Wizz Air пообіцяв, що звернеться до пасажирів, чиї квитки анулюють після закриття її бази у Відні. Авіакомпанія запевнила клієнтів, що продовжить польоти з найближчих аеропортів у Братиславі та Будапешті, розташованих за 80 кілометрів та 240 кілометрів від Відня відповідно.

А як щодо Ryanair у Відні?

У відповідь на нещодавній відхід Wizz Air з Відня, Ryanair оголосив про значне скорочення своїх операцій в австрійській столиці. Авіакомпанія зменшить віденську базу на три літаки та скасує три маршрути на зимовий сезон 2025/2026 років, а рейси до Біллунда, Сантандера та Таллінна будуть вилучені з розкладу.

Генеральний директор Ryanair Майкл О'Лірі пояснив це рішення австрійським податком на авіаперельоти в розмірі 12 євро і тим, що він назвав "надмірними" аеропортовими зборами, які зросли на 30% з початку пандемії Covid-19. О'Лірі підкреслив, що цей фінансовий тягар перешкоджає конкурентоспроможності Австрії у порівнянні з такими країнами, як Швеція, Угорщина та Італія, де подібні податки були знижені або скасовані.

Попри скорочення, Ryanair окреслив амбітні плани щодо розширення своїх польотів з Австрії. Однак реалізація цих планів залежить від перегляду австрійським урядом податкової політики щодо авіакомпаній.