Щоб запобігти подібному досвіду, важливо знати, що в авіапарку Ryanair є місця без ілюмінаторів. Яких місць краще уникати, розповідає 24 Канал з посиланням на avianews.com.

Які місця в Ryanair не варто обирати?

Ірландська авіакомпанія експлуатує два типи літаків – Boeing 737-800 і Boeing 737-8200, обидва з яких оснащені безвіконними кріслами.

Пасажирам рекомендується бути обережними при виборі місця, щоб забезпечити собі більш приємний досвід польоту:

У Boeing 737-800 Ryanair ілюмінаторів немає на місцях: по лівому борту 11A і правому борту 11F, 12F.

ілюмінаторів немає на місцях: по лівому борту 11A і правому борту 11F, 12F. У Boeing 737-8200 Ryanair замість вікон глуха стінка на місцях: по лівому борту 12A, 14A, 29A і правому борту 14F, 29F.

Ціни на місця без вікон та з вікнами однакові. Лоукостер радить мандрівникам бути обережними під час процесу бронювання, щоб не опинитися в кріслі з видом на глуху стіну.



Обурення пасажира, який отримав місце без вікна, та відповідь Ryanair / Скриншот з Twitter

Безтурботно жартуючи над неуважними клієнтами, Ryanair підкреслює свою політику, заявляючи: "Ми продаємо місця, а не вікна", водночас чітко вказуючи, які саме місця не мають вигляду.



При купівлі квитків Ryanair попереджає про місця без вікон / Скриншот з сайту Ryanair

Чому Boeing 737 має місця без вікон?

У заяві авіаційного інженера було підкреслено, що помітною конструктивною особливістю Boeing 737 є його ряди без вікон, які пояснюються повітряними каналами і стояками, що простягаються від підлоги до стелі. Ці стояки з'єднані з міцним пластиковим трубопроводом, що сприяє ефективному розподілу повітря в салоні, пише Simple Flying.

Тоді як в Airbus A320 використовується інша система кондиціонування повітря, де відсутня функція безвіконного ряду. Замість цього розподіл повітря в A320 відбувається під підлогою через канали меншого розміру, ніж у Boeing 737.

