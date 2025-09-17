Ключ до розв'язання проблем з багажем полягає в тому, щоб вжити негайних і правильних заходів. Алгоритм дій при виявленні пошкодженого багажу розповідає 24 Канал з посиланням на стюардесу @tanya_ivanikhina_.
Що робити, якщо багаж пошкодили?
У разі пошкодження або втрати багажу в аеропорту, мандрівникам рекомендується діяти негайно, повідомивши про це авіакомпанію або служби аеропорту.
Ось алгоритм дій:
- Не залишайте зону видачі багажу – йдіть до стійки Lost & Found.
- Заповніть акт PIR (Property Irregularity Report) і обов'язково заберіть копію.
- Зробіть фото або відео всіх пошкоджень і багажної бирки.
- Збережіть посадковий талон та квитанцію про здачу багажу.
- Подайте претензію в авіакомпанію (онлайн або, що краще, одразу на місці).
- Пам'ятайте: у вас є до 7 днів для подачі, але краще зробити це одразу, не відтягуючи.
Компенсація може включати такі варіанти, як ремонт, заміна валізи або повернення грошей.
При цьому слід зауважити, що вийшовши з аеропорту без акта PIR, ви навряд зможете довести будь-які претензії щодо завданої шкоди.
Що робити, щоб багаж не жбурляли в аеропорту?
Чохол для валізи чи харчова плівка може захистити її від подряпин, але не вбереже від серйозніших пошкоджень. Також не врятують в аеропорту наліпки в стилі "обережно, крихке" – це як червона ганчірка для бика, пише Express.
Так, працівник аеропорту радить обирати валізи з чотирма робочими колесами, щоб уникнути їх жбурляння під час завантаження на борт. Ще рекомендується використовувати міцні валізи з твердою зовнішньою оболонкою.
Чому яскравий багаж – "приманка" для злодія?
Яскраво забарвлений або надто помітний багаж може привернути небажану увагу злодіїв.
Мандрівникам рекомендується обирати непомітні валізи – це підвищить безпеку і знизить ризик крадіжки.
Для швидкої ідентифікації багажу також варто використовувати невеликі стрічки або трекери, які допоможуть відстежувати місцеперебування валіз.