Ключ до розв'язання проблем з багажем полягає в тому, щоб вжити негайних і правильних заходів. Алгоритм дій при виявленні пошкодженого багажу розповідає 24 Канал з посиланням на стюардесу @tanya_ivanikhina_.

Читайте також Аеропорти ЄС охопили масові страйки: коли і де чекати затримок і скасувань рейсів

Що робити, якщо багаж пошкодили?

У разі пошкодження або втрати багажу в аеропорту, мандрівникам рекомендується діяти негайно, повідомивши про це авіакомпанію або служби аеропорту.

Ось алгоритм дій:

Не залишайте зону видачі багажу – йдіть до стійки Lost & Found. Заповніть акт PIR (Property Irregularity Report) і обов'язково заберіть копію. Зробіть фото або відео всіх пошкоджень і багажної бирки. Збережіть посадковий талон та квитанцію про здачу багажу. Подайте претензію в авіакомпанію (онлайн або, що краще, одразу на місці). Пам'ятайте: у вас є до 7 днів для подачі, але краще зробити це одразу, не відтягуючи.

Компенсація може включати такі варіанти, як ремонт, заміна валізи або повернення грошей.

При цьому слід зауважити, що вийшовши з аеропорту без акта PIR, ви навряд зможете довести будь-які претензії щодо завданої шкоди.



Що робити, якщо багаж пошкоджено / Фото Unsplash

Що робити, щоб багаж не жбурляли в аеропорту?

Чохол для валізи чи харчова плівка може захистити її від подряпин, але не вбереже від серйозніших пошкоджень. Також не врятують в аеропорту наліпки в стилі "обережно, крихке" – це як червона ганчірка для бика, пише Express.

Так, працівник аеропорту радить обирати валізи з чотирма робочими колесами, щоб уникнути їх жбурляння під час завантаження на борт. Ще рекомендується використовувати міцні валізи з твердою зовнішньою оболонкою.

Чому яскравий багаж – "приманка" для злодія?