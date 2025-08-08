Працівник аеропорту, який займається завантаженням багажу, дав пасажирам інші поради. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

Що робити, щоб ваш багаж не жбурляли в аеропорту?

Працівник аеропорту сказав, що вся справа в колесах. Якщо ваша валіза має щонайменше два, а в ідеалі чотири робочих колеса, то працівники просто закотять її у багажне відділення.

Без коліс вашу сумку, ймовірно, жбурнуть туди. Чоловік розповів, що максимальна відстань, на яку "летіла" валіза на його очах, становила приблизно 5 метрів.

Також вантажник зізнався, що їхніми "найменш улюбленими" сумками для завантаження є ті, у яких заклинили колеса.

Ми намагаємося скотити його, але він просто перекидається,

– сказав він.

Крім того, наліпки про крихкість багажу можуть спрацювати навпаки й спонукати деяких співробітників поводитися з валізою менш обережно.

Яку валізу обрати, щоб вберегти свої речі?

Щоб захистити свої речі від пошкоджень, вантажник рекомендував придбати якісну валізу з чотирма робочими колесами, м'якою внутрішньою підкладкою та твердою зовнішньою оболонкою.