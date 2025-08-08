Работник аэропорта, который занимается загрузкой багажа, дал пассажирам другие советы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Смотрите также Цвет имеет значение: почему никогда не стоит путешествовать с ярким чемоданом

Что делать, чтобы ваш багаж не швыряли в аэропорту?

Работник аэропорта сказал, что все дело в колесах. Если ваш чемодан имеет как минимум два, а в идеале четыре рабочих колеса, то работники просто закатят его в багажное отделение.

Без колес вашу сумку, вероятно, швырнут туда. Мужчина рассказал, что максимальное расстояние, на которое "летел" чемодан на его глазах, составляла примерно 5 метров.

Также грузчик признался, что их "наименее любимыми" сумками для загрузки являются те, у которых заклинили колеса.

Мы пытаемся скатить его, но он просто переворачивается,

– сказал он.

Кроме того, наклейки о хрупкости багажа могут сработать наоборот и побудить некоторых сотрудников обращаться с чемоданом менее осторожно.

Какой чемодан выбрать, чтобы уберечь свои вещи?

Чтобы защитить свои вещи от повреждений, грузчик рекомендовал приобрести качественный чемодан с четырьмя рабочими колесами, мягкой внутренней подкладкой и твердой внешней оболочкой.