Так, дизайнерский или слишком яркий чемодан является приманкой для воров. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Почему не следует покупать модный чемодан

Шахзад Али, эксперт по безопасности и генеральный директор Get Licensed, поделился своими лучшими советами по сохранению багажа во время путешествия.

Он заметил, что большое значение играет чемодан, в который сложены вещи. Для того, чтобы он не привлекал лишнее внимание, он должен быть максимально простым. Желательно даже поношенным.

Хотя новый красочный чемодан может выглядеть более модно, он будет привлекательным не только для вас. Чемодан лучше выбрать более обычный на вид, а по возможности поношенный – чтобы не выделяться из толпы. И взять к нему качественный замок,

– сказал эксперт.

Советы по упаковке вещей перед путешествием

Шахзад Али посоветовал разделить вещи на 3 категории:

Чрезвычайно ценные. Такие как документы, кредитные карты, мобильные телефоны и крупные суммы наличных;

Такие как документы, кредитные карты, мобильные телефоны и крупные суммы наличных; Ценные. Такие как ювелирные изделия и другие дорогие вещи;

Такие как ювелирные изделия и другие дорогие вещи; Менее ценные. Такие как одежда и средства ухода.

Чрезвычайно ценные предметы, которыми не нужно часто пользоваться в аэропорту, следует положить в пояс для денег и носить всегда на себе. Более крупные предметы, такие как ноутбуки и планшеты, можно поместить в ручную кладь.

Ценные вещи, такие как ювелирные изделия, следует стратегически спрятать в вашем багаже среди менее ценных предметов, таких как одежда,

– сказал эксперт.

А те предметы, которые вы будете регулярно использовать в аэропорту, следует положить в небольшую сумочку или поясной рюкзак, который всегда должен быть перед вами.