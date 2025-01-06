Туристам часто радять зберігати найцінніші речі в ручній поклажі або потайних кишенях, щоб уникнути крадіжки. Однак, експерти попереджають, що колір валізи також може вплинути на ризик мандрівника стати мішенню для злодіїв. Тож, чи дійсно це так важливо, розповідає 24 канал з посиланням на Metro.

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В епоху, коли стильні та дизайнерські валізи стали невідійманим атрибутом відпустки, експерти з безпеки застерігають мандрівників про потенційні ризики. Шахзад Алі, генеральний директор Get Licensed, підкреслює, що хоча яскрава валіза може покращити естетику подорожі, вона також може привернути небажану увагу до її власника.

Хоча нова барвиста валіза може виглядати більш модно, вона буде привабливою не тільки для вас. Валізу краще вибрати звичайнішу на вигляд, а по можливості поношену, щоб не виділятися з натовпу, а разом з нею і якісний замок,

– каже він.

Експерт підкреслює, що додавання простих ідентифікаційних елементів, як-от стрічка або наклейка, може значно підвищити безпеку багажу. Це допомагає запобігти плутанині з валізами інших мандрівників, залишаючись при цьому непомітними.

На що ще звернути увагу в багажі

Також Шахзад пропонує розділити речі на три категорії:

надзвичайно цінні (документи, кредитні картки, мобільні телефони та великі суми готівки), цінні (ювелірні вироби та інші дорогі предмети), менш цінні (одяг та власні речі, засоби догляду).